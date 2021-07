Neustart : Mehrgenerationenhaus in Püttlingen öffnet wieder

Püttlingen Mit einer ganzen Reihe von Angeboten hatte es sich gut eingeführt, das Mehrgenerationenhaus der Stadt Püttlingen, in der Völklinger Straße 1. Doch wie so viele Institutionen musste es eine lange „Corona-Zwangspause“ einlegen.

Am nächsten Montag, 9. August, nimmt es wieder den Betrieb auf. Und was dort so alles angeboten wird, das kann hier nur auszugsweise und in Stichworten wiedergegeben werden: Da gibt es Frauen- und Männer-Frühstück, das Handarbeits-Kaffeekränzchen, Parkinson-Gymnastik und -Gesprächsgruppen, die Fahrradgruppe oder das Café Zeitlos, das „TanzWerk“, „Lesen und Schreiben von Anfang an“ oder auch Mittagstisch-Angebote. Geplant ist auch die Gründung eines Literaturkreises und für kleine Reparaturen das „Café Kaputt“. Auch verschiedene Sprechstunden gibt es, etwa die Handy- und Tablett-Sprechstunde oder auch eine vertrauliche soziale Beratung.