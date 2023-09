Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr Mann im Kanal Püttlingen: Fall wird immer rätselhafter

Erst einen Tag zuvor hatte es in Püttlingen einen großen Polizeieinsatz wegen zweier vermisster neunjähriger Jungs von einer Püttlinger Schule gegeben, die aber glücklicherweise gegen 18 Uhr unversehrt in einem Einkaufsmarkt in Altenkessel gefunden wurden. Seit Montag gegen 10.15 Uhr hatte zunächst jede Spur von ihnen gefehlt. Die Polizeiinspektion Lebach hatte in Erfahrung gebracht, dass die beiden in ein Richtung Altenkessel führendes Waldgebiet gelaufen waren, weitere Personen waren nicht an dem Verschwinden beteiligt gewesen, das wohl ein Fall kindlicher Unbesonnenheit war.