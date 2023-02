Fahrerflucht : Mann fährt 15-Jährige an und beschimpft sie

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Püttlingen/Riegelsberg Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Mittwoch gegen 18.35 Uhr in der Hixberger Straße (L 269) in Püttlingen-Köllerbach vor dem Ortsbeginn Riegelsberg. Eine 15-Jährige überquerte die Straße an einer Bushaltestelle.

Kurz vor dem Erreichen der anderen Straßenseite wurde sie von einem herannahenden Auto erfasst, das in Richtung Riegelsberg unterwegs war. „Durch den Anstoß wurde die Jugendliche am linken Bein leicht verletzt“, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer des grauen Wagens stieg aus und beschimpfte die 15-Jährige. Nachdem er durch seine Beifahrerin beruhigt wurde, stiegen beide wieder ein und fuhren davon. Sie sollen zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein.