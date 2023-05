Neues Mal- und Kinderbuch Damit Kinder „von der Kunst geküsst“ werden

„Der Reise-Engel aus der Köllerbacher Martinskirche“ – so der Titel einer herrlich illustrierten Ausmal-Broschüre – ist der Star im Malbuch für junge Künstlerinnen und Künstler. Er erklärt in leichter Sprache den Kindern sein Zuhause in dem mittelalterlichen Sakralbau und lädt zu Ausflügen in die nähere Umgebung zu anderen historischen Bauwerken ein.