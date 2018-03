Lauftreff Ritterstraße ruft Sommer aus

Dietmar Schneider bleibt Vorsitzender des Lauftreffs Ritterstraße. Bei der Mitgliederversammlung sagte er, die Mitgliederzahl sei rückläufig, der Lauftreff habe aber immer noch 315 Mitglieder. Außerdem berichtete er von den Veranstaltungen wie Helferfest und Oktoberfest. Und er erinnerte an die Wanderung in Bad Münster am Stein, von Ulrike und Hans Werner Albert glänzend organisiert. Der Vorsitzende bedankte sich bei der ausscheidenden Schatzmeisterin Rita Bär für ihre Arbeit im Vorstand. Walkingwartin Andrea Pazzi und der stellvertretende Lauftreffleiter Jörg Ruppert dankten den Gruppenbetreuern. Nach den Wahlen setzt sich der Vorstand so zusammen: 1. Vorsitzender Dietmar Schneider, 2.Vorsitzender Klaus Hippchen, neue Schatzmeisterin Susanne Kessler, Schriftführer Thomas Schlang, Lauftreffleiter Hans Werner Albert, 2. Lauftreffleiter Jörg Ruppert, Walkingwartin Andrea Pazzi, 2. Walkingwartin Marita Hippchen, IT-Beauftragter Bernhard Dalheimer und Pressewart Werner Blank. Der Lauftreff Ritterstraße beginnt am Montag, 26. März, mit den Sommerlaufzeiten: montags und donnerstags ab 18.30 Uhr, samstags ab 15.30 Uhr. Die Saisoneröffnung verschiebt sich wegen der nicht bereit stehenden Barbarahalle auf Samstag, 28. April.