Lauftreff-Freunde Köllertal starten in die Saison

Die Lauftreff-Freunde Köllertal starten am Samstag, 24. März, um 15 Uhr in die Laufsaison, erstmals am neuen Lauftreffparkplatz im Sprenger Wald. Als neues Angebot gibt es eine betreute Nordic-Walking Gruppe, in der die Teilnehmer die Technik des Walking mit oder ohne Stöcken erlernen können. Bei den Laufanfängern wird die Kondition langsam aufgebaut, um dann beim Sonnwendlauf im Sommer fünf Kilometer am Stück laufen zu können. Nach dem Laufen gibt es einen Umtrunk mit Kaffee, Kuchen, Würsten vom Grill und kalten Getränken. Wer Lust hat, kann einfach vorbeischauen.