Ein 55-Jähriger aus Püttlingen wurde am Samstag gegen 8 Uhr beim Ladendiebstahl in der Aldi-Filiale im Stadtteil Köllerbach erwischt. In dem Discounter hatte der Mann einen Computerbildschirm an sich genommen, „in einem günstigen Moment passierte er die Kassenzone und entfernte sich in Richtung der Köllerbacher Burg.