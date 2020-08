Kulturbahnhof Püttlingen will jährlich 70 Tonnen CO2 sparen : Ein Industriedenkmal ist nett zum Klima

Luftaufnahme des Kulturbahnhofs Püttlingen: Der rechte Gebäudeteil mit hohem Satteldach war der eigentliche Bahnhof, der fachwerkartige Anbau die Stückguthalle, die, wie der Bahnsteig dahinter, zum Veranstaltungsort wurde. Direkt hinter der Gleisanlage verläuft der Köllertalradweg. Foto: Karl Werner Götzinger

Püttlingen Der Kulturbahnhof Püttlingen soll durch energetische Sanierungen zum „ersten klimaneutralen Industriedenkmal des Saarlandes“ werden.

Von Marco Reuther

Ein ehrgeiziges Ziel: Der Kulturbahnhof Püttlingen soll energetisch so auf Vordermann gebracht werde, dass es sich nicht mehr aufs Klima auswirkt. Das Haus, einst ein königlich-preußischer Bahnhof, war nach dem Ende der Köllertalbahn dem Verfall preisgegeben. Doch ab 1988 hatte das Kulturforum Köllertal – finanziell vielfältig unterstützt – die Aufgabe übernommen, das historische Bahnhofsensemble denkmalgerecht zu sanieren. Mit der Eröffnung der ehemaligen Stückguthalle 2004 als Kunst- und Kulturhalle war die ursprüngliche Sanierung abgeschlossen. Zu der Anlage gehören heute ein Restaurant, der Veranstaltungs-Saal in der Stückguthalle und im oberen Stockwerk Büros und Kurs-Räume, die von der VHS und dem Kulturforum Köllertal genutzt werden. Hinzu kommt das Freigelände auf dem ehemaligen Bahnsteig, auf dem schon so manches Konzert über die aus einem alten Eisenbahn-Frachtwagon bestehende Bühne ging.

Der erste von drei Bauabschnitten der energetischen Sanierung, die den Bahnhof zum „klimaneutralen Industriedenkmal“ machen soll, ist abgeschlossen. Bei einer kleinen Führung wurde das bisher Erreichte vorgestellt. Ein zentraler Punkt ist die neue, gut 100 000 Euro teure Pellet-Heizanlage, die auch fürs warme Wasser sorgt. Anlage und Pellet-Lager brauchen den entsprechend großen Platz, was aber in diesem Fall kein Problem war: Die Unterführung, die einst Reisende zum Bahnsteig führte, wird schon lange nicht mehr für diesen Zweck benötigt und bot mehr als genug Raum für die Heizanlage und einen halben Jahresvorrat an Pellets – das entspricht in normalen Jahren 15 Tonnen, eine solche Lieferung kostet etwa 3550 Euro. „Der Wirkungsgrad einer solchen Heizung beträgt über 91 Prozent“, schilderte der für den Einbau zuständige Ingenieur Thomas Schneider aus Köllerbach. Zum Vergleich: Würde noch mit einem vergleichbaren Koks-Kessel geheizt, läge der Wirkungsgrad nur bei knapp 70 Prozent.

Die Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt laufe gut, freute sich Clemens Sebastian, der Vorsitzende des Kulturforums Köllertal. Natürlich seien Denkmalschutz und das eigene Anliegen, das alte Gebäude möglichst originalgetreu zu erhalten, auch eine Herausforderung: „Zum Beispiel war allein die Planung für den Windfang fast so aufwändig wie für ein kleines Haus.“ Schließlich wurden dort nahezu rahmenlose dicke Scheiben und eine Glastür in den kleinen Vorbau eingepasst, der eigentlich nie für Fenster und Türe vorgesehen war.

Die Sprossenfenster des Bahnhofs bekamen neue, Energie sparende Scheiben und neue Dichtungen, zudem boten die breiten Fensterlaibungen genug Platz, von Innen noch jeweils ein zweites Fenster davor zu setzen. Auch wurden den Räumen im Obergeschoss neue, Energie sparende LED-Lampensysteme von schlichter Eleganz spendiert.

Das ganze Unterfangen profitiert davon, dass der Püttlinger Stadtrat vor vier Jahren beschlossen hatte, die vom Bund zur Verfügung gestellten und vom Land verteilten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für klamme Kommunen zu beantragen und das Geld für die energetische Sanierung des Bahnhofs einzusetzen.

Insgesamt sind 209 000 Euro für den ersten Abschnitt veranschlagt, davon 148 500 aus besagten Bundesmitteln. Die Stadt Püttlingen übernimmt 16 500 Euro, das Kulturforum 10 700 Euro, 33 300 Euro Mehrwertsteuer fließen wieder an den vorsteuerabzugsberechtigten Verein zurück.

In einem zweiten Schritt soll in Zusammenarbeit mit der Bürger-Energiegenossenschaft Köllertal bis 2021 eine Solaranlage für den eigenen Strombedarf auf der Bahnsteigüberdachung installiert werden. Und zuletzt steht dann noch eine Modernisierung der technischen Anlagen an, um den Stromverbrauch weiter zu senken. Verschiedene Vorarbeiten sind bereit erledigt. So hat die Erwerbslosenselbsthilfe Püttlingen schon voriges Jahr die Stahl-Holz-Konstruktion der Bahnsteigüberdachung saniert.

Der „königlich-preußische Bahnhof“ in Püttlingen auf einer alten Ansichtskarte. Foto: Repro: Kulturforum Köllertal

Die Rückseite des Kulturbahnhofs „vor Corona“ während eines Konzerts mit Thomas Blugs Rockanarchie. Der ehemalige Püttlinger Bahnhof soll auch als Veranstaltungszentrum weiter ausgebaut werden. Foto: Kerstin Kra§mer

Der Eingang des Kulturbahnhofs mit einem dem denkmalgeschützten Bau angepasstem Windschutz. Foto: Marco Reuther