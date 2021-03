Neues vom Kulturbahnhof Püttlingen : Kultur-Neustart mit Thomas Blug

Püttlingen „Rockanarchie“: Sonderkonzert am Kulturbahnhof Püttlingen

Doch noch Konzerte am Kulturbahnhof in Püttlingen? Wenn es die Coronabestimmungen dann zulassen, präsentiert das Kulturforum Köllertal ein Sonderkonzert mit Thomas Blug am Sonntag, 16. Mai, 17 Uhr, auf dem Außengelände des Püttlinger Bahnhofs. Der saarländische Spitzen-Gitarrist war schon mehrfach in Püttlingen zu Gast, zuletzt jedoch gewissermaßen eingeschränkt: „Zum Konzert von Thomas Blug in unserem letzten Sommerfahrplan waren, Corona-bedingt, nur 270 Gäste zugelassen. Leider mussten wir sehr viele Anmeldungen absagen. Wir haben daher diesen Zusatztermin mit ihm vereinbart“, erklärte Heike Kolling-Krumm, Geschäftsführerin des Kulturforums.