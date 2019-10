Was gehört zur Amtspflicht eines Bürgermeisters? : Kritik an Ehrung durch die Stadt Püttlingen

Püttlingen Einladung zu spät, Bürgermeisterin nicht da, Geehrter fühlt sich schlecht behandelt. Amtsinhaberin nennt Hintergründe.

Auf Einladung von Bürgermeisterin Denise Klein (SPD) war der Püttlinger Natur- und Vogelschützer Franz-Josef Backes am 7. Oktober mit anderen Jubilaren zu einer Feier der Stadt eingeladen. Den Anlass bot der 80. Geburtstag von Backes. Doch aus dessen Sicht war einiges schiefgelaufen: In der Einladung, die ohnehin erst nach der Anmeldefrist eingegangen sei, habe weder das Datum der Feier noch die Telefonnummer zum Anmelden gestimmt. Auch ärgerte sich Backes darüber, dass die Bürgermeisterin sich bei der Feier vom Beigeordneten Dominik Becker (SPD) vertreten ließ, weil sie in Urlaub gewesen sei. „Geht man so mit älteren Menschen um?“, schreibt Backes. Bisher seien Jubilare immer vom Bürgermeister zu Hause besucht und geehrt worden. Doch Denise Klein habe es sich mit der Einladung ins Mehrgenerationenhaus einfach gemacht.