Blaulicht, Sirenen und Hupen Wie der größte Wunsch des krebskranken Milan (10) in Erfüllung ging

Milan ist still, weiß nicht so recht, was gerade um ihn herum passiert. Alle sind aufgeregt. Sein Papa hilft ihm die Treppen runter, zieht ihm die Schuhe an, setzt ihn in seinen Rollstuhl, schnallt ihn an. Als ein Polizeimotorrad und ein Polizeiwagen mit Blaulicht die Straße zu seinem Zuhause in Püttlingen entlangrasen, werden die Sirenen immer lauter, Milans Augen immer größer. Milan wird abgeschnallt, auf das parkende Motorrad gesetzt. Alle, seine Geschwister, sein Papa, seine Stiefmama und die beiden Polizisten schauen ihn an. Milan ist ruhig, guckt sich das Motorrad an, fährt langsam mit dem Finger über die Elektronik. Dabei drückt er auf einen Knopf. Das Motorrad gibt ein lautes Hup-Geräusch von sich. Alle erschrecken und zucken zusammen – außer Milan, der laut lacht: „Hupe!“ Während er sich die Hand vor den Mund hält und nicht mehr aufhört zu lachen, wirken alle erleichtert: Milan freut sich über das Geschenk der saarländischen Krebsliga.