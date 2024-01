Fastnacht, Kostüme und Verkleidungs-Trends Wie es dem Kostümverleih Schikofsky geht

Die Corona-Jahre haben ihres getan. „Drei Jahre lang hatten wir komplett zu“, erzählt Helga Schikofsky von ihrem gleichnamigen Kostümverkauf- und verleih in Köllerbach. Nur die Lotto-Annahmestelle und den Paket-Shop hatte sie in dieser Zeit betrieben. Es habe während der Pandemie ja auch keine Nachfrage nach Kostümen gegeben. Auch nicht außerhalb der Session, etwa für Krimidinner, also Abendessen, bei denen Leuten kostümiert einen fiktiven Kriminalfall lösen. In der Pandemie seien außerdem sechs Firmen „kaputt gegangen“, bei denen Schikofsky ihre Kostüme bestellt hatte. Und das habe bis heute weitreichende Folgen. Denn die Kostüme, die sie eigentlich verleiht, bekommt sie von diesen Firmen nun mal nicht mehr. Daher mache sie nun mit diesen Verkleidungen einen Ausverkauf im Erdgeschoss.