Konzert bringt 311 Euro für arme Kinder in Vietnam

Der Jugendchor der Concert Kids erfreute die Zuhörer mit einem Querschnitt durch das Musical „Starlight Express“. Die Concert Kids stellten auch ihr neues Programm für das Jahr 2018 vor. Der Kinderchor sang aus dem Musical „Mats und die Wundersteine“ das Lied „Wenn der kalte Herbstwind pfeift“ (Solisten: Louise Meißner, Ella Rieke und Sophie Wilke), und der Jugendchor beendete das Konzert mit der „Totalen Finsternis“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“ (Solisten: Luise und Peter Bernard).

Hällmayr wird in den Osterferien persönlich für die Verteilung der Spendengelder in Vietnam sorgen. In seiner Funktion als 1. Vorsitzender des Benefizvereins „Hearts for poor children in Vietnam“ verspricht er, dass die Spenden komplett bei den armen Kindern ankommen.

Wer sich dafür interessiert, im Kinder- oder Jugendchor der Concert Kids mitzusingen, kann einfach in eine der Chorproben kommen, die nach den Ferien freitags um 15.15 Uhr im Konzertsaal Hällmayr in der Schachtstraße 18 beginnen.

Im Sommer bietet Hällmayr eine Reise nach Vietnam an. Es gab schon Anmeldungen, doch wegen technischer Probleme gingen Hällmayr die Daten verloren. Die Volkshochschule Püttlingen bittet erneut um Anmeldung per E-Mail an: steffen@haellmayr.eu. Oder bei der VHS in Püttlingen anrufen unter Telefon (0 68 98) 6 91-1 86.