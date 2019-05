Kommunalwahl im Köllertal : Grüne legen zu, SPD und CDU verlieren leicht

Köllertal Stadt- und Gemeinderatswahlen im Köllertal: Keine Partei kann alleine „regieren“. In Heusweiler sitzen künftig acht Parteien im Rat.

Bei den Stadt- und Gemeinderatswahlen in den drei Köllertal-Kommunen musste die SPD keine so großen Verluste hinnehmen wie in anderen Regionen. Leichte Verluste verzeichnet auch die CDU, während die Grünen zulegten.

In Heusweiler werden – bei einer Wahlbeteiligung von 69,83 Prozent - wohl acht Parteien in den Gemeinderat einziehen, von einer 50-Prozent-Mehrheit sind alle Parteien weit entfernt: Die CDU kommt auf 33,38 Prozent, die SPD auf 29,22 Prozent, die FDP auf 9,32 Prozent, die Grünen auf 6,82 Prozent. Die Linke holt 6,7 Prozent, die AfD 6,62 Prozent. Der AfD ist damit gewissermaßen der Wiedereinstieg in den Gemeinderat gelungen, denn die beiden AfD-Mitglieder, die zur bisherigen Legislaturperiode in den Gemeinderat gewählt worden waren, haben der AfD inzwischen den Rücken gekehrt. Die NÖL kommt auf 4,92 Prozent. Neu in den Rat zieht die Wählergruppe „Bürger für Bürger“ (BfB) ein, die aus Protest gegen ein in Heusweiler-Wahlschied geplantes Gewerbegebiet entstanden war.