Nervende „Querdenker“-Demo : Kaninchen können nicht mit Zahlen

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Schade, dass die Impfaktion in Püttlingen nicht wenigstens ein paar Impfunwillige erreicht hat. Aber wie sagte kürzlich ein Arzt zu mir: Für den harten Kern der Impfgegner ist das inzwischen so was wie Religion, da kommt man mit Argumenten nicht gegen an.

Jedenfalls: Zu der Zeit, als in Püttlingen geimpft wurde, stand ich gerade – wie Tausende hocherfreute andere Autofahrer auch – in Frankfurt im Stau. Verursacht von einer Querdenker/Impfgegner/„Freiheitskämpfer“-Demo, die ich dann mehrmals, kurz und etwas entfernt, an Kreuzungen vorbeiziehen sah. Was ich in Erinnerung habe sind – ohne speziell danach Ausschau zu halten – drei „Reichsbürger“-Flaggen, eine Stimme, die aufgeregt „Schließt euch uns an“ durch ein Megafon kreischt (so ziemlich das Letzte, was ich tun würde), Demo-Touristen mit Koffern und ein Schild mit der Aufschrift: „Ich bin kein Versuchskaninchen“. Echt jetzt? Bei weltweit über zehn Milliarden verabreichter Impfdosen noch von „Versuchskaninchen“ zu sprechen, dafür braucht‘s schon ein gerüttelt Maß an proaktiver Ignoranz.