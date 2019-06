Serie Menschen im Regionalverband : Der Kämpfer für die Bergmannskuh

Köllerbach Michael Metzger aus Köllerbach erinnert mit seinen Ziegen an Zeiten, als die Tiere zu fast jedem Haushalt gehörten.

„Berschmonnskuh“ nannte man zur Blütezeit des saarländischen Kohlebergbaus die „Deutsche Weiße Edelziege“. Sie gehörte irgendwie zum Köllertal, stand im Sommer in großer Zahl auf den Wiesen, im Winter in Ställen oder in selbst gezimmerten Verschlägen. Doch nach und nach sind die Geißen hierzulande aus dem Blickfeld geraten. Gerade einmal 167 Ziegen verzeichnete das Statistische Landesamt für das Saarland im Jahr 2013 im Regionalverband Saarbrücken. Der Köllerbacher Michael Metzger will gegensteuern.