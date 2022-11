Blick in die Geschichte zeigt kuriose Geschichte : Ein Beinhaus, weil der Pfarrer nicht in die Kirche durfte

Köllerbach Im Mittelalter wurde der Martinskirche in Köllerbach noch ein Anbau im romanischen Stil angefügt, der eine heute etwas seltsam anmutende Entstehungsgeschichte hat: Von der Abtei Wadgassen kam nur sonntags ein Mönch, um die Messe zu halten.

Das war den ortsansässigen Bauern zu wenig, doch ein einfacher Pfarrer durfte in der Kirche, in der ja die Abtei Wadgassen das Sagen hatte, keine Messen halten. Also musste der Anbau her mit dem Ziel, einen Pfarrer für morgendliche Fünf-Uhr-Messen zu gewinnen. Ohnehin war es so: „Jeder Priester brauchte im Mittelalter seinen eigenen Altar“, erklärt Professor Joachim Conrad.