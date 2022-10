Alkohol als Verkehrsbremse : Betrunkener fährt sich mit Pkw auf Saarbahn-Gleis fest

Püttlingen/Riegelsberg Schienenverkehr ab Russenweg eine Stunde lahmgelegt.

Wegen eines betrunkenen Autofahrers war am Freitag der Saarbahn-Verkehr zwischen Riegelsberg-Russenweg und Lebach eine Stunde lang ausgefallen. Am Freitagabend war der 72-Jährige aus der Hauptstraße des Püttlinger Stadtteils Köllerbach nach rechts in den Russenweg eingebogen, hatte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war dabei im Gleisbett der Saarbahn-Schienen gelandet, die dort die Straße kreuzen. Im Polizeibericht heißt es zudem: „Das Auto verkantete dabei derart mit dem Gleisbett, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten konnten schnell die Ursache für den Verkehrsunfall herausfinden. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss.“