Das Knappschaftsklinikum Saar und die Umwelt Knappschaftsklinik bot Tag der Nachhaltigkeit

Vieles hört sich simpel an, wie die Themen „Strom sparen“, „Vernünftig lüften“, „mit Material sparsam umgehen“, und so fort, ergänzt Chefärztin Dr. Marion Bolte: „Aber wenn es uns gelingt, einen Großteil unserer 2000 Mitarbeiter für das Thema zu begeistern, ergeben sich viele Möglichkeiten, wie wir als Klinik im beruflichen Alltag und beinahe spielerisch nicht nur CO 2 einsparen, sondern gleichzeitig auch Kosten reduzieren und das Image des Krankenhauses verbessern.“ Überzeugen konnten sich die Besucher etwa in der „Kaffekich“ (Kantine), die auch veganes Essen bereit hält und entsprechende Probehäppchen inklusive Rezepte anbot. Dazu präsentierten unter anderem die Nabu-Ortsgruppe Köllertal, die Knappschaft Bahn-See, die Bürgerenergie-Genossenschaft Köllertal, das Seniorenbüro der Stadt Püttlingen, wie Mann, Frau, Kind & Kegel aktiv und zeitsparend ihr Leben meistern, mit Sport, Bewegung, bewusstem Verzicht oder entspannender Musik. Zu Letzterem trug das Cello-Quartett mit Mitgliedern des Saarländischen Staatsorchesters und der Deutschen Radiophilharmonie seinen Teil bei, die den Nachhaltigkeitstag in der lichtdurchflutetem Kaffekich samt parkähnlichem Außenbereich wohltönend ausklingen ließen.