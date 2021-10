Klimagarten Köllertal: : Rückzug vom Rückbau des Bahndamms?

Püttlingen Im Püttlinger Stadtrat hatten die Zeichen noch eher auf einen Teil-Abriss des alten Bahndamms im Stadtpark hingedeutet. Doch im Ausschuss für Stadtplanung drehte sich die Meinung.

In Sachen Püttlinger Bahndamm könnte sich was anbahnen, wenn auch noch nicht alle Dämme gebrochen sind: Der zeitliche Rahmen für die Planungen zum Püttlinger Großprojekt „Klimagarten Köllertal“, vom Bund – bei Einhaltung der Richtlinien – mit 2,6 Millionen Euro gefördert, ist eng. Ein wesentlicher Knackpunkt sind dabei die Reste des Damms der Köllertalbahn, die durch den Stadtpark verlaufen. Klar ist, dass das kleine Stückchen in Höhe des Rathauses verschwinden wird, wodurch eine freie Achse zwischen Innenstadt und Park entsteht. Gar nicht mehr so klar ist dagegen, was aus dem weitaus größeren Stück wird, das von der Innenstadt aus gesehen parallel zur Hauptstraße hinter den dortigen Häusern verläuft. Hatte sich im Stadtrat noch ein mehrheitsfähiger Konsens darüber angedeutet, dass auch dieser Teil zumindest verkleinert wird – mit einem Rest des Restes als Hochwasserschutz für Häuser in der Hauptstraße –, so war dies in der Sitzung des Ratsausschusses für Stadtplanung, Umwelt und Bauordnung weitaus weniger der Fall. Wieder ging es dabei auch um das „Einarbeiten der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung“.