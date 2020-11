Menschen als Vogel-Eltern : Leckere Würmer für kleine Schleiereulen

Püttlingen In der Wildvogelauffangstation werden auch von den Eltern verlassene Jungvögel betreut.

Ist es möglich, aus einem Bussard eine Ente zu machen? Weil die Saarbrücker Zeitung vor wenigen Tagen meldete, ein an der Autobahn bei Heusweiler verletzter Bussard sei Patient der Wildvogelauffangstation (WiVo) in Püttlingen, geworden. Aber offenbar war der gefiederte Patient dann doch anderweitig untergekommen, und so wurde der Bussard in der WiVo zur (Zeitungs-)Ente. Allerdings fanden wir bei unserem Besuch in der WiVo andere interessante Patienten und natürlich auch deren Pflegerinnen und Pfleger. Zu diesen gehören Antonia Zimmer und Saskia Becker, die, seit dem 1. September, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der WiVo machen.