Sebastian (Köllertaler Dom) die Einstimmung auf den Heiligen Abend übernehmen. Die Mette um 16.30 Uhr gestalten dann Kirchen- und Männerchor. „Und das neue Glockenspiel wird die Gottesdienstbesucher mit seinem festlichen Klang erfreuen“, kündigt der Kirchenchor St. Sebastian an.

Am 1. Weihnachtsfeiertag ab 9 Uhr gestaltet der Kirchenchor St. Sebastian im Kloster Heilig Kreuz in Püttlingen die Messe musikalisch mit. Aufgeführt wird die Missa „Resonet in Laudibus“ (Missa pastorale). Am 2. Weihnachtsfeiertag wird der Chor aus Anlass des traditionellen Kirchganges der Püttlinger Hilfskräfte (Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk) in St. Sebastian die musikalische Gestaltung übernehmen. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr. Krönender Abschluss der Weihnachtsfeiertage wird das Weihnachtskonzert am Sonntag, 30. Dezember, ab 17 Uhr ebenfalls in St. Sebastian mit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums I-III von Johann Sebastian Bach sein.