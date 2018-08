später lesen Jahreshauptübung Hauptübung der Püttlinger Wehr auf der Ritterstraße FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Zuschauer sind gerne willkommen bei der Jahreshauptübung von Püttlinger Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und dem Ortsverband Völklingen/Püttlingen des Technischen Hilfswerks (THW). Antreten ist an diesem Samstag, 1. September, 15 Uhr, am Kirmesplatz Ritterstraße/Bildchenstraße, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. red