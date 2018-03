später lesen Wer sah die Tat? Kennzeichen in Püttlingen geklaut FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

In der Straße Am Heidknüppel in Püttlingen ist an einem schwarzen Fiat Punto das hintere Kennzeichen gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, geschah die Tat zwischen vergangenem Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr.