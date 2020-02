Fußball : SF Köllerbach bleiben auf Trainersuche

Köllerbach Die Fußballer kommen trotz des Hallenmasters-Erfolges nicht zur Ruhe. Denn Übungsleiter Dogan Coskun ist nach einem kurzen Gastspiel schon wieder weg. Jetzt hilft Kapitän Valentin Soloveij aus. Übergangsweise, versteht sich.

Eine heftigere Berg- und Talfahrt, als sie die Sportfreunde Köllerbach in dieser Saison erleben, kann es für einen Fußballverein fast nicht mehr geben. Nach dem jüngsten Hoch, dem überraschenden Gewinn des saarländischen Hallenmasters am 2. Februar, folgte wenige Tage später das nächste Tief. Der Interimstrainer Dogan Coskun war plötzlich verschwunden. Wie die Saarbrücker Zeitung erfuhr, soll Coskun, der beim Masters wegen einer Erkrankung fehlte, am Montag nach dem Titel aber noch einmal im Training gewesen sein.

Für die Sportfreunde geht es in dieser Saison in der Saarlandliga bereits zur Winterpause nur noch um die Goldene Ananas. Sowohl die Aufstiegsplätze als auch die Abstiegszone sind in weiter Ferne. „Wir wollen die Saison in Ruhe zu Ende spielen und uns in dieser Zeit für einen neuen Trainer entscheiden“, sagt Bernd Gillet.