Jugend musiziert : Uhrmachers Haus: Preisträgerkonzert

Köllerbach Im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ging es dieses Jahr auf Regionalverbands-Ebene unter anderem um Soloauftritte von Pianisten und Schlagzeugern. Elf Teilnehmer aus der Musikschule Püttlingen haben dabei „herausragende Ergebnisse erzielt, darunter auch zahlreiche erste Preise mit Weiterleitung zur nächsten Phase, dem Landeswettbewerb“, berichtet die Musikschule, die am kommenden Sonntag, 15. März, 11 Uhr, ein Preisträgerkonzert in Uhrmachers Haus in Köllerbach ausrichtet.



