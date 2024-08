Ukrainischer Volkstanz Eine freundliche Pause vom Alltag

„We will, we will – rock you!“ – Holla die Waldfee! Geben diese ukrainischen Tanzgruppen Vollgas. Die Rede ist vom mittlerweile zweiten „Interkulturellem Fest“, das am Samstag auf der Außenanlage und in den Räumen der Begegnungskirche im Püttlinger Stadtteil Köllerbacher gefeiert wurde. Eingeladen hatten der „Pastorale Raum Völklingen“, der die katholischen Kirchengemeinden in Völklingen, Großrosseln und im Köllertal umfasst, in enger Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsinitiative Köllertal und dem Caritasverband Saarbrücken.