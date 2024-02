Die Inklusive Fußballmannschaft der Sportfreunden (SF) Köllerbach trainiert in der Soccer-Halle in Völklingen – hier mit einem Teil des Teams Trainer Kalle Bohnenberger und rechts Sandra Hollinger, die sowohl Kindermannschaften der SF trainiert als auch Förderschullehrerin an der „Köllertalschule, Staatliche Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung“, wo sie gemeinsam mit Michael Reuter die Fußball-AG betreut.

Foto: BeckerBredel