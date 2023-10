Mörderische Krimi-Kost In Püttlingen wird szenisch gemordet

Ganz schön mörderisch wird’s in Püttlingen: Am Sonntag, 5. November, 11 bis 13 Uhr, gibt’s im Schlösschen eine Lesung aus „Mord am Saar-Hunsrück-Steig“. Gastgeber sind die Volkshochschule des Regionalverbandes und die Püttlinger Buchhandlung Balzert.