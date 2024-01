Püttlingen ist entspannt ins Jahr gestartet Neue Begrüßung fürs neue Jahr

„Weihnachtsmarkt im Januar“, „tolle Idee“, „kann man für andere Städte und Gemeinden nur empfehlen“ oder „ist mal was anderes“. So oder so ähnlich lauteten die überwiegend positiven Einschätzungen der Püttlinger Bürgerinnen und Bürger nach dem ersten „Neujahrsfeuer“, das die Stadt mit Unterstützung von Vereinen, Institutionen und Gewerbe organisiert hatte.