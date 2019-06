Gemeindeverwaltung am 19. Juni geschlossen (red) Wegen einer Gemeinschaftsveranstaltung sind das Rathaus Heusweiler und der Gemeindebauhof am Mittwoch, 19. Juni, geschlossen. Gleiches gilt für die Kitas Holz, Kutzhof und Wahlschied und die Kita Kleine-Leute-Haus in Heusweiler. Das teilte die Gemeinde mit.