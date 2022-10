Kommunalpolitik, die Bürger betrifft : Im Rat Püttlingen geht’s um Finanzen und Kita-Gebühren

Püttlingen Der Stadtrat Püttlingen trifft sich zur nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 19. Oktober, 17 Uhr, in der St.-Barbara-Halle. Es geht dabei auch um den „Eigenbetrieb Technische Dienste“, ein mit eigenem Haushalt geführtes Tochterunternehmen der Stadt, zuständig etwa für städtische Gebäude, Straßen und Hallen, Abwasser, Schwimmbad, Grünanlagen und Friedhöfe.

Ein weiteres Thema ist die Frage der Rückerstattung von Kita-Elternbeiträgen. Der Hintergrund wird in der Sitzungsvorlage erklärt: „In den letzten Wochen kam es in der Kita Am Schlösschen häufiger vor, dass die personelle Besetzung aufgrund von Krankheit etc. so ausgedünnt war, dass nicht alle Kinder betreut werden konnten. Deshalb mussten mehrfach Gruppen tageweise geschlossen werden. Bei der Elternversammlung, aber auch in persönlichen Gesprächen, E-Mails oder Telefonaten wird immer wieder von Eltern eine Beitragsrückerstattung für die ausgefallenen KITA-Tage gefordert. Die Haltung der Eltern ist teilweise nachvollziehbar, weil sie in diesen Fällen keine Gegenleistung für ihre Beiträge erhalten.“ Nun sieht aber die Satzung für die Püttlinger Kitas eine Rückerstattung nur dann vor, wenn die komplette Kita mindestens einen Monat geschlossen ist. Der Stadtrat müsste also eine Satzungsänderung beschließen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat vor, den Eltern eine Beitragserstattung von fünf Prozent einzuräumen für jeden Tag, an dem das Kind wegen Personalmangel oder Gebäude-Problemen nicht in die Kita kann. Die Kosten müsste dann die Stadt tragen.