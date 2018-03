Hundert Gesichter für ein halbes Jahrhundert Stadt

Bei der Veranstaltung zum Frühlingsbeginn und zum 50. Jahrestag der Stadtwerdung begrüßte die Seniorenvereinigung Püttlingen rund 250 Gäste in der Stadthalle. Im Mittelpunkt des Programms wurde das „Lesebuch des Lebens – Hundert Menschen, hundert Jahre“ des Püttlinger Diplom-Designers Olaf Reeck vorgestellt. Neben der Chorgemeinschaft Fidelio bot die Musikschule Püttlingen unter dem Motto „Musik eines Jahrhunderts“ mit Vorträgen aus den verschiedenen Epochen von den 1940er bis zu den 2000er Jahren ein kurzweiliges Programm.

Höhepunkt der Veranstaltung war das Interview „Lesebuch des Lebens – wie es dazu kam“ mit dem Autor des Werkes, Olaf Reeck, dem Schriftsteller und Mundartdichter Georg Fox und dem Vorsitzenden der Seniorenvereinigung, Rudolf Müller. Moderator Erich Keller verstand es mit seinen Fragen treffend, die Entstehungsgeschichte des Buches verständlich zu machen.

Olaf Reeck gibt Zeichenkurse an der Volkshochschule Püttlingen. Im Zusammenhang mit seinen Kursen für Porträtmalerei entstanden in seiner Zeichenklasse 100 Porträtfotos von Köllertaler Menschen zwischen einem und 100 Jahren. Genau diese Fotos hat der Fotograf in seinem Buch veröffentlicht. Anfänglich, so Rudolf Müller, sei auch er skeptisch über den Inhalt des Buches gewesen, doch mittlerweile habe er seine Bedeutung erkannt. Das Werk sei bewusst zum 50. Jahrestag der Stadtwerdung Püttlingens erschienen, da es dem Leser einen Spiegel der Jahrzehnte vor Augen halte.

Das Buch gibt es zum Preis von 24,90 Euro in der Buchhandlung Balzert-Stein zu kaufen.