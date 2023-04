Hundekot im Köllerbach Hundehalter scheitern „haufenweise“

„Kurz vor der Tür in die Hose gemacht“, so sagt es der Volksmund, wenn ein Vorhaben beinahe geglückt ist, dann aber doch scheitert. Der Spruch passt besonders gut zu einer irritierenden Beobachtung in Püttlingen, wo offenbar manche Hundebesitzer geradezu „haufenweise“ dabei scheitern, bereits in Tüten eingesammelten Hundekot zu entsorgen. Denn die Hundekot-Tüten, die seit 2019 kostenlos aus Automaten gezogen werden können, werden zwar oft genutzt, dann aber nicht in Abfallbehälter, sondern in die Natur entsorgt. Statt also die Belastung durch den Hundekot zu mindern, kommt jetzt sogar noch die Belastung durch die Plastikbeutel hinzu.