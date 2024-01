Wenn sich Opa verändert Demenz-Verein bringt ein Kinderbuch raus

Der Demenz-Verein im Köllertal hat ein Kinderbuch herausgegeben, mit dessen Hilfe auch die Kleinen besser verstehen sollen, wie und warum sich ein Familienmitglied verändert, das an Demenz erkrankt ist. Der Verein, bestehend aus etwa 200 aktiven Mitgliedern, einem Vorstand und zwischen zehn und zwölf fest angestellten Mitarbeitern, nimmt auch am Projekt „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ teil. Marco Weber, Mitarbeiter des Vereins, schildert: „Unser Schwerpunktthema ist die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen.“ So sei bei der Arbeit in der Allianz auch die Idee für das Buch entstanden.