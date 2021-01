Naturdenkmäler im Regionalverband : Holzer Konglomerat prägt viele Orte

Am Dickenburg wurde einst in diesem Steinbruch zwischen Püttlingen und Völklingen das Konglomerat abgebaut. Foto: BeckerBredel

Püttlingen Das betonharte Gestein tritt nicht nur in Holz zu Tage und wurde einst zum Straßenbau verwendet. Dafür musste es mühselig zerkleinert werden.

Nach mehreren Berichten unserer Zeitung über das „Holzer Konglomerat“, eine Gesteinsschicht, die nach dem Heusweiler Ortsteil benannt ist, weil sie dort besonders auffallend an die Erdoberfläche tritt, hat sich unser Leser Jürgen Conrad aus Püttlingen in der Redaktion gemeldet und darauf hingewiesen, dass diese geologische Besonderheit auch für Püttlingen prägend sei.

An mehreren Stellen im Regionalverband sind die Gesteine des Holzer Konglomerats als Naturdenkmale anerkannt, so die Gesteinsbrocken im Quierschieder Wald an der Grenze zur Autobahn A1 und am Ortseingang Holz aus Riegelsberg kommend auf Riegelsberger Bann und am Hohlenstein nahe der Quierschieder Reha-Klinik, wo das Gestein eine kleine Höhle bildet (wir berichteten jeweils im Rahmen unserer Serie über die Naturdenkmäler im Regionalverband).