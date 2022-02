Im Einsatz für die Kriegsgräberfürsorge : Ehrung für Püttlinger Reservisten

Ehrenkreuz in Gold des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Mitglieder der Reservistenkameradschaft Püttlingen (von links) Günter Blank, Stefan Brust und Hans-Egon Maurer; rechts Volksbund-Landesverband-Geschäftsführer Carsten Baus. Foto: Bernd Längler

Püttlingen Seit 24 Jahren unterstützen die Reservistenkameradschaft Püttlingen den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unter dem Motto „Arbeit für den Frieden, Versöhnung über den Gräbern“. So fahren jedes Jahr Reservisten aus Püttlingen zu Arbeitseinsätzen auf Kriegsgräberstätten im Elsass und in Lothringen, sammeln zudem an Allerheiligen Spenden an den Friedhöfen in Püttlingen und Köllerbach.