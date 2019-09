Schönes Herbstmarkt-Ambiente : Dreißig Marktstände in der Burg

Dreißig Marktstände in der Burg

Bauernmarkt in der Burg Bucherbach. Foto: Verkehrsverein Püttlingen

Köllerbach Herbst-Bauernmarkt in Köllerbach mit verkaufsoffenem Sonntag.

Bauernmarkt in der Burgruine Bucherbach – dazu lädt der Verkehrsverein Püttlingen in den Stadtteil Köllerbach ein, und zwar am kommenden Sonntag, 29. September, von 10 bis 18 Uhr.