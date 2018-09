Einkaufen vor der Haustür

Püttlingen und Köllerbach sind auch dieses Jahr wieder beim „Heimat shoppen“ dabei. Diese von der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes initiierte Aktion verfolgt das Ziel, „die Bedeutung des regionalen Handels für eine lebens- und liebenswerte Stadt zu unterstreichen“, heißt es in der Ankündigung. Die Aktionstage sind an diesem Freitag, 7. September, und am Samstag, 8. September.

„Püttlingen und Köllerbach machen zum zweiten Mal mit“, berichtet Zentrumsmanagerin Karin Telke. Geschäfte locken mit besonderen Angeboten und Rabatten. Telke bietet eine kleine Auswahl: Bei Laila Lenz Sport und Moden in der Pickardstraße 12 in Püttlingen gibt es zehn Euro Rabatt auf jeden gekauften Trainings- oder Reha-Anzug – auch auf die Top-Marken. Wenn gewünscht, bringt ein Espresso den Kreislauf sofort in Schwung. Beim „Bilderwerk“ am Marktplatz 13 gibt es 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment, beispielsweise auf Kunst, exklusive Grußkarten und Geschenkartikel. Bei Wohnbehagen Petra Schwinn in der Marktstraße 21 gibt es 30 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment, beispielsweise auf stilvolle Wohn-Accessoires und hochwertige Textilien. Bei einem Espresso und Turiner Spezialitäten kann das Angebot entspannt erkundet werden.

Das Zentrumsbüro in der Pickardstraße 12 in Püttlingen hat am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Telke: „Damit nicht nur der regionale Handel einen Vitaminstoß bekommt, sondern auch die Bürger, gibt es am Samstag im Zentrumsbüro kostenfreien Multivitaminsaft für alle. Hier gibt es auch Insider-Tipps zu den vielfältigen Shopping-Möglichkeiten in Püttlingen und Köllerbach.“

Auch in Riegelsberg beteiligen sich Geschäfte am „Heimat shoppen“, zum Beispiel Optik Bauer am Marktplatz, die eine „kleine Überraschung“ für Kunden verspricht.

