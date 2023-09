Handball Der junge Trainer will einen Schritt voraus sein

Mit einem jungen Trainer starten die Oberliga-Handballerinnen der HF Köllertal an diesem Sonntag in die Saison. Ganz neu ist das Amt für den aus Püttlingen stammenden Psychologie-Studenten Dennis Dönig aber nicht: Nachdem sich die HF Köllertal und Trainer Markus König im April trennten, übernahmen der 23-Jährige und der Vorsitzende Lukas Huwig als Interims-Duo – und führten die Köllertalerinnen zum Ligaverbleib. Huwig wird im Trainerstab bleiben, aber als Co-Trainer. Schon in der Saison 2021/2022 hatten er und Dönig als Interims-Duo gearbeitet, nachdem sich die HF Köllertal im Dezember 2021 vom damaligen Trainer Markus Berndt trennten.