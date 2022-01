Live-Schalte zur Raumstation ISS : Püttlinger Grundschüler sprechen mit Astronaut Matthias Maurer

Astronaut Matthias Maurer und die von den Kindern gemalten Klassen-Selfies schweben in der Cupola der Internationalen Raumstation (ISS). Foto: Matthias Maurer/ESA

Püttlingen/Raumstation Der saarländische Raumfahrer präsentiert am Freitag, 14. Januar, in der Schwerelosigkeit Bilder von Kindern und beantwortet deren Fragen. Das Event wird live auf Youtube übertragen.

„Mehr als 1000 Kinder halten sich an den Händen. Manche haben einen Luftballon dabei, andere sind von roten Herzchen umgeben oder tragen sogar einen Raumanzug“, so beschreibt ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) Bilder, die Grundschüler aus ganz Deutschland – unter anderem auch aus Püttlingen – gemalt haben. Das Besondere: Die Kunstwerke kreisen derzeit in rund 400 Kilometern Höhe in der Internationalen Raumstation (ISS) um unseren blauen Planeten.

Bereits im November 2020 hatte das DLR zur Aktion „Hand in Hand um die Welt“ aufgerufen. Jungen und Mädchen konnten Klassen-Selfies zeichnen und an das Jugendportal DLR_next schicken. Anschließend wählte das DLR 30 Schulklassen aus, deren Bilder auf einen zehn Meter langen, schmalen Textilstreifen gedruckt und in einem Aluminiumbehälter aufgerollt wurden. Am 30. August vergangenen Jahren sind sie dann an Bord eines Versorgungsraumschiffs zur ISS geschickt worden. Zweieinhalb Monate später folgte ihnen der saarländische ESA-Astronaut Matthias Maurer.