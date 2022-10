Nachwuchs-Organisation : Gründung „Grüne Jugend Püttlingen“

Püttlingen Die 1994 gegründete „Grüne Jugend“ ist die unabhängige Jugendorganisation der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Mit der „Grünen Jugend Püttlingen“ gibt es nun auch in der Köllertal-Stadt einen Ortsverein.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, erklärte Magdalena Gillet nach der Gründungsversammlung: „Natürlich sind uns Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sehr wichtig. In den Herbstferien steht das erste wichtige Treffen an, auf dem wir gemeinsam überlegen, mit welchen Projekten wir vor Ort in Püttlingen anpacken wollen.“ Ziel sei dabei nicht, gegen andere zu arbeiten, „sondern gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“.