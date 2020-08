Photovoltaik : Gemeinsam den Bau von Photovoltaik-Anlagen fördern

Auch ein Solarpark in Landsweiler-Reden wurde von der Saarbrücker Greencells-Group gebaut. Foto: Greencells Group

Püttlingen/Saarbrücken Die Bürger-Energiegenossenschaft Köllertal kooperiert mit der Greencells Group Saarbrücken.

(red) Wie die Bürger-Energiegenossenschaft Köllertal aus Püttlingen und die Saarbrücker Greencells Group in einer Presseerklärung mitteilen, haben die Genossenschaft und das Saarbrücker Unternehmen einen Partnerschafts-Vertrag unterzeichnet. Gemeinsam soll der Bau größerer Photovoltaik-Anlagen mit lokaler Bürgerbeteiligung vorangetrieben werden. „Aus Sicht der beiden Partner sind regionale Photovoltaik-Projekte ein essenzieller Baustein einer erfolgreichen Energiewende in Deutschland“, heißt es in der Mitteilung. Durch die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung ergäben sich sowohl finanzielle Vorteile für die Kommunen als auch eine erhöhte Akzeptanz für Photovoltaik-Projekte.