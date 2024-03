Fußball SF Köllerbach halten an Kuqi fest – auch wenn er gesperrt wird

Wird es Strafen seitens des Saarländischen Fußball-Verbands (SFV) für die Trainer Mergim Kuqi von den SF Köllerbach und Michael Petry vom FC Wiesbach geben? Nach der Partie in der Fußball-Saarlandliga am 6. März, die die Wiesbacher in Köllerbach mit 4:0 gewannen, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Kuqi wird ein Kopfstoß vorgeworfen, Petry eine Ohrfeige (wir berichteten). Eine Verhandlung vor der Spruchkammer des SFV fand bereits statt. Geladen waren die beiden Trainer sowie Vereinsvertreter. Ein Urteil wurde nicht gefällt.