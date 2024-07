Eröffnungsspiel am 25. Juli in Köllerbach Fußball-Saarlandliga: Alle Zugänge, alle Abgänge im Überblick

Darauf haben sie lange warten müssen: Mehrere Jahre haben sich die SF Köllerbach ohne Erfolg darum beworben, das Eröffnungsspiel der Fußball-Saarlandliga ausrichten zu dürfen. An diesem Donnerstag, 25. Juli, ist es nun aber so weit. Das Saisoneröffnungsspiel findet um 19 Uhr in Köllerbach statt. Die SF erwarten zum Auftaktspiel den Aufsteiger FC Palatia Limbach. Das Rahmenprogramm beginnt um 17 Uhr. Ab 18 Uhr werden alle 18 Saarlandligisten vorgestellt.