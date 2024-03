Jobbörse, Mittagspausenkonzert, Impulsvorträge Püttlingen zieht für Frauentag alle Register

Am Beginn der Planungen für die Püttlinger Veranstaltungen am Weltfrauentag, Freitag, 8. März, stand die Erkenntnis, dass sich etwas ändern muss. „Wir wollen neue Wege gehen, um Frauen aller Altersgruppen zu erreichen und die Probleme der Stadt auf neue Art anzupacken“, sagt Margret Schmidt, kommunale Frauenbeauftragte der Stadt Püttlingen. Was genau aber soll mit der Aktion von Stadtverwaltung und Zentrumsbüro Püttlingen erreicht werden? „Wir haben überall die Problematik, dass wir viele Leerstände haben. Wir wollen deshalb eine mal ganz andere Aktion machen, um zu zeigen, was es alles vor Ort in Püttlingen gibt“, erklärt Frauenbeauftragte Schmidt.