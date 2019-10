Konzert in Köllertal : Saarbrücker Chor Constanze singt im Uhrenmuseum

Köllerbach Der Saarbrücker Frauenchor Constanze gibt ein Konzert im Uhrenmuseum „Uhrmachers Haus“, Köllerbach, Engelfanger Straße 3. Damit möchten die Damen an ihren Erfolg im Malstatter Kulturzentrum Breite 63 anknüpfen.

Ihr Auftritt beginnt am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr. „Für Frauen ist das kein Problem“ heißt das Programm. Die 15 Damen präsentieren es mit ihrer Leiterin Panajotis Ampartzakis. Bei Arrangements aus Pop, Latin, Soul und Swing begleiten sie die Pianistin Marina Kawtaradze, Tom Schmitt am Cajon, Paula Steimer am Saxophon und Sophie Steimer an der Querflöte.