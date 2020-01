Knappe Entscheidung im Stadtrat : Forststraße 423 zwischen Püttlingen und Schwalbach bleibt erhalten

Püttlingen/Schwalbach 2533 Meter lang und ein kleines Politikum: Die Forststraße 423 sorgt für kontroverse Debatten. Das kleine kurvenreiche Sträßchen führt vom Ende der Sprenger Straße im Püttlinger Stadtteil Köllerbach zum sogenannten „Sauwasen“, dem Veranstaltungsort des „Rocco del Schlacko“ und zum Autobahnanschluss der A 8 Schwarzenholz/Schwalbach.

Jetzt stehen diese sogenannten Windkraftanlagen direkt am Weg, sind 149 Meter hoch, haben einen Rotorumfang von 116 Metern und können, unter Umständen, Eisbrocken abwerfen – entsprechende Warnhinweise sind angebracht. Bei der 423 handelt es sich um eine Landesstraße, die überwiegend auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Schwalbach liegt. Eigentlich wollte das Land diese Straße „entwidmen“, also nach der Bauphase der erwähnten Windräder ganz aufgeben. Zum Bedauern der Auto fahrenden „Abkürzer“, zur Freude von Eltern und Großeltern mit radfahrenden Kindern oder Rentnern mit ihren Hunden. Gegen die Schließung gab es viele Einwendungen und folgenden Deal: Das Land setzt die Forststraße instand, das ist mittlerweile geschehen. Die Straße wird wieder für den Autoverkehr freigegeben, mit Ausnahme der Monate Dezember und Januar. Es erfolgt generell kein Winterdienst. Die Gemeinde Schwalbach übernimmt die sogenannte Straßenbaulast, auch für den Teil, der sich auf der Gemarkung der Stadt Püttlingen befindet, die Kosten werden geteilt. Sollten in Zukunft weitere Baumaßnahmen erforderlich werden, sind diese „im gegenseitigen Einvernehmen“ zwischen Schwalbach und Püttlingen festzulegen, bedürfen sogar eines Ratsbeschlusses, wenn diese den Betrag von 5000 Euro übersteigen.