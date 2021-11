Kommentar : Formulare ersticken Tatendrang

Wenn die Angst vor Verordnungen und Formularen schwerer wiegt als Tatendrang und sogar schwerer als kaufmännisches Streben nach Gewinn, dann ist irgendwas faul. Wenn nach kommunalen Ausschreibungen immer weniger Angebote von Firmen eingehen, ist das jedenfalls auch ein Zeichen dafür, dass Handwerksbetriebe und Baufirmen nur ungern Aufträge – zumal die kleineren – von Städten und Gemeinden übernehmen, weil sie den überbordenden Papierkram scheuen.

Eine die Bau- und Planungskosten senkende Entschlackungskur bei Bauordnungen & Co. tut dringendst Not, denn schließlich werden öffentliche Gebäude – ganz egal, woher Zuschüsse kommen – letztlich immer vom Steuerzahler finanziert, wie jetzt etwa ein 400 000 Euro teurer Anbau für einen Klassensaal in Köllerbach. Profitieren würden auch der private und soziale Wohnungsbau und darüber die Mieter. Beispiel: Es ist sicher gut gemeint, dass ein Neubau über 13 Meter Höhe – also spätestens ab sechs Etagen – einen Aufzug haben muss. Das bedeutet aber auch etwa 80 000 bis 100 000 Euro höhere Baukosten und entsprechend höhere Mieten, plus etwa 120 Euro pro Jahr an Nebenkosten bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung, bei größeren Wohnungen mehr. Ob da der ein oder andere Hausbewohner nicht lieber zu Fuß gehen und mehr im Geldbeutel haben würde? Und Brandschutz ist natürlich notwendig und löblich, aber doch vielleicht so langsam mal ausgereizt, verbunden mit der Erkenntnis, dass auch Gutes irgendwann erdrückende Dimensionen bekommen kann und eine absolute Sicherheit im Leben nie zu erreichen ist.