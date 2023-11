Kurz nach 7 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert: In einem Gärtnereibetrieb in der Sommerbergstraße in Köllerbach war im Bereich der Heizanlage ein Feuer ausgebrochen, das auch auf den dazu gehörenden Kohlebunker übergegriffen hatte – mit zehn bis zwölf Tonnen Kohle darin.